Quasi come a Cagliari, è crisi. Squadra vuota e Ribery-dipendente

“C’era una volta una Fiorentina che incantava San Siro, che lottava contro l’Atalanta, che se la giocava a testa alta contro la Juve”. Ma l’autunno ha appassito la squadra viola che dopo Cagliari, si ripete anche a Verona. Una sconfitta senza opporre resistenza, secondo il Corriere Fiorentino, con un 1-0 che racconta solo in parte la brutta prestazione della squadra di Montella. Nessuno ha mai parlato di Europa, ma anche trattandosi di una stagione di “costruzione” l’andazzo delle ultime gare non lascia intravedere niente di buono. Le assenze a centrocampo (e non solo) possono rappresentare un alibi, certo, ma la squadra non gira e si affida totalmente a Ribery. Di occasioni, in mezzo alla gabbia veronese, manco l’ombra, anche perché in mezzo al campo la palla viaggiava sempre sullo stesso lentissimo ritmo. E’ crisi: inattesa, improvvisa, preoccupante.