Quarta contro i colombiani: tutta la grinta dell’ex River

Quando in Argentina ti affibbiano un soprannome, poi te lo porti dietro per tutta la vita. Flaco, Fideo, Jefecito, Papu, fino ad arrivare a… Chino. Lucas Martinez Quarta è chiamato El Chino per gli occhi stretti e i tratti vagamente orientali. La Gazzetta dello Sport ne fornisce un breve ritratto: odia perdere, non avrà forse la tecnica dell’altro Chino, Recoba, ma segue le orme dell’idolo Sergio Ramos. Del quale una volta ha assaporato lo stadio, era la finale di ritorno di Copa Libertadores, in campo neutro per i tafferugli dell’andata (2-2. poi 3-1 in Spagna). 12 milioni di investimento per la Fiorentina, con la quale ha faticato all’inizio – rosso contro la Roma – ma poi ha ingranato e non ha più lasciato il posto da titolare, curiosamente guadagnato proprio a Roma, contro la Lazio, dopo otto panchine di fila. Un gol segnato contro il Parma, un gol mangiato contro il Benevento. Da giovane è stato squalificato per un problema con un diuretico proibito dall’antidoping, quell’episodio lo ha fortificato. I tifosi del River gli chiedono di tornare ogni giorno, ma lui, nonostante il cuore sia in Sudamerica, pensa alla Fiorentina e al derby di domenica con i colombiani Muriel e Zapata.