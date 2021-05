Quarta, col Crotone la ripartenza e quell’eredità da raccogliere

Il difensore argentino fra presente e futuro

Martinez Quarta mette nel mirino il match dello Scida contro il Crotone. Pezzella è fuori per squalifica e, da argentino ad argentino, toccherà a Lucas scendere in campo. Eredità, questa, che è destinato a raccogliere non solo in questa partita ma anche nel futuro. Già, perché Pezzella è destinato a svestirsi della maglia Viola nella prossima finestra di mercato. L'ex River sarà dunque il pilastro da cui ripartire su cui fondare la difesa del futuro. Difesa di cui potrebbe non far parte anche Nikola Milenkovic. La Fiorentina spera di incassare dalla sua cessione una cifra dai 30 milioni in su. Soldi che serviranno a rifondare il reparto arretrato, sempre con Martinez Quarta al centro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.