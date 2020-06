Quarantena soft, oggi la decisione. E prendono forma anche i playoff in caso di stop

La Gazzetta dello Sport fornisce un approfondimento sul tema dell’allentamento delle misure cautelari che dovrebbe consentire al campionato di terminare in tranquillità. Oltre all’ok per i tamponi a risposta rapida, l’atto di Governo atteso per oggi dovrebbe consentire al gruppo squadra risultato negativo di proseguire gli allenamenti all’interno di una struttura concordata, eccezion fatta ovviamente per chi risultasse affetto dal virus. E se proprio il campionato non si potesse terminare, sono in via di definizione i playoff e playout, che verranno adottati se lo stop avverrà prima del 10 luglio: i playoff scudetto si giocherebbero a quattro, prima contro quarta e seconda contro terza, con due risultati su tre per le squadre meglio piazzate (per essere chiari: Juve e Lazio cederebbero il passo ad Atalanta ed Inter solo in caso di sconfitta), mentre i playout a quattro o a due squadre, tenendo conto di una data forbice di punti che estrometterebbe le squadre troppo distaccate a fondo classifica. In questo caso, l’ufficialità è attesa per domani.