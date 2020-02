Quanto manca Ribery, emergono i limiti della Fiorentina

Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, nelle ultime uscite sono riemersi tutti i difetti e vecchi guai della compagine gigliata. Il talento e l’estro di Ribery mancano terribilmente ad una spenta fase offensiva che vive di lampi individuali. Iachini è al lavoro per dare maggiori idee alla squadra in fase di possesso. La garra e la difesa ad oltranza non sempre possono regalare punti, soprattutto quando sarà necessario recuperare da uno svantaggio o affrontare una piccola. Contro l’Atalanta i tentativi di far circolare la palla hanno fallito, regalando il pallino del gioco agli orobici. I ragazzi di Gasperini ne hanno approfittato ribaltando il risultato. Castrovilli è l’unica eccezione in merito, pur ritornando dallo stop forzato a tratti è risultato di un altro pianeta rispetto ai compagni.