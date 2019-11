Quanto amore: quasi quattromila tifosi viola a Verona

Ad essere andato esaurito non è stato solo il settore ospiti inferiore del Bentegodi, ma pure quello superiore. Il tutto per una capienza totale di 2094 biglietti. Ma non è tutto. Perché nel conto finale va messo anche il qualche centinaio di tagliandi venduti negli altri settori, più «cari» rispetto ai 22 euro previsti, ma comunque senza particolari preclusioni visto lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Insomma, alla fine i viola al seguito della squadra saranno almeno 3500, forse persino vicino ai 4000, in pratica almeno più del doppio di quello che fino ad oggi restava il record stagionale di presenze lontano dal Franchi (oltre 1400 a Reggio Emilia). Lo scrive La Nazione.