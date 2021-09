Quanti intrecci con la Dea: Gasp voleva Amrabat e Drago

Atalanta-Fiorentina riapre il confronto andato avanti per tutta l'estate sul mercato: gli orobici ci hanno provato per Drago e Amrabat

L’estate del mercato di Fiorentina e Atalanta si è intersecata spesso, ricorda stamani La Nazione. Gli orobici bussarono alla porta della Fiorentina per chiedere informazioni su Dragowski, al termine del campionato scorso. Il portiere polacco piaceva molto, ma l’Atalanta decise di virare su Musso, acquistato dall’Udinese per 20 milioni. A Ferragosto ecco il secondo capitolo: i nerazzurri provano a sondare il terreno per Amrabat. La Dea sa che la Fiorentina è disponibile a cedere il giocatore e presenta una proposta per il prestito con riscatto nel 2022, non obbligatorio. La formula non coincide con le idee della dirigenza gigliata, disposta sì a cedere Amrabat, ma solo a titolo definitivo. Al limite con riscatto obbligatorio ad una cifra non inferiore a 16 milioni.