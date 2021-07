Quanti incroci col Torino: duello per Messias, Juric sogna Amrabat

Il mercato del Torino di Juric interseca molti obiettivi comuni alla Fiorentina ed Amrabat potrebbe ritrovare il proprio mentore

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul mercato in casa Torino. Mire ed obiettivi del club di Cairo si incrociano con quelli della dirigenza gigliata. I granata stanno chiudendo per Pjaca, ma provano a stringere anche per un secondo trequartista. Prosegue il dialogo per Junior Messias con il Crotone, obiettivo anche dei viola. Non solo: sull'agenda anche il nome di Ounas, di proprietà del Napoli. Juric inoltre chiede una pedina per rafforzare la mediana: piacciono il serbo Ilic - 2001, del Manchester City, l'anno scorso a Verona - e Amrabat della Fiorentina. Entrambe - per la rosea - sono piste che potrebbero scaldarsi a breve.