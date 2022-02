Quante alternative in attacco, Italiano tiene tutti sulla corda

Italiano tiene tutti sulla corda, soprattutto in attacco. Il tecnico si tiene dubbi soprattutto sulle fasce verso Fiorentina-Atalanta

Archiviata la vittoria sullo Spezia, in casa Fiorentina la sfida contro l'Atalanta vale molto anche dal punto di vista del morale e non solo della classifica. I viola sono chiamati a una partita importante, cruciale per coltivare ancora il sogno europeo e Italiano tiene tutti sulla corda. Lo fa soprattutto in attacco, visto che con il rientro di Bonaventura e Torreira a centrocampo ha già le alternative. E allora, se Piatek si riscopre in netto vantaggio su Cabral - visto anche il gol ritrovato in Serie A - sono principalmente gli uomini di fascia a tenere le antenne dritte. Nico Gonzalez, in crescita nelle ultime partite, dovrebbe avere un posto assicurato, mentre per la fascia opposta è un testa a testa fra Sottil e Saponara. Lo scrive il Corriere Dello Sport, evidenziando come il lavoro di Italiano spinga tutti a dare i 100% per conquistarsi il posto.