Quanta fame, Fiorentina! C’è il bunker dell’Udinese all’ora di pranzo

Dalla partita con la Juve in poi la Fiorentina viaggia forte, tanto che Montella potrebbe schierare oggi la quinta formazione identica consecutiva, a caccia della terza vittoria di fila. Anche perché Milenkovic sembra aver risolto il problema al polpaccio (pronti Ceccherini o Ranieri) e perché poi ci sono due settimane per preparare con serenità la trasferta di Brescia. L’Udinese ha però una difesa di ferro (solo cinque gol subiti) e recupera il suo uomo più talentuoso, il quasi viola Rodrigo De Paul che – scrive La Nazione – potrebbe non essere un dettaglio. Sarà forse l’ultima del 3-5-2, prima di passare a quel 4-3-3 o 3-4-3 che servirebbe a valorizzare i tre centravanti e i quattro esterni alti della rosa. Oggi però fiducia a Chiesa-Ribery per stanare il bunker bianconero, supportati da 35.000 spettatori.