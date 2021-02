Quando la panchina è rigenerativa: Prandelli sfrutta le risorse di riserva

La panchina non è sempre un male. Chiedere al tecnico viola Prandelli, che sta capendo come sfruttare il materiale umano che non parte titolare nella sua Fiorentina. Il Corriere Dello Sport Stadio precisa come già in due occasioni il ruolo di “riserva” abbia invece finito per rigenerare i calciatori. È il caso di Pulgar, che lo stesso tecnico aveva definito in un momento delicato: panchina con l’Inter e gara da protagonista a Marassi, con reazione più che positiva. Contro lo Spezia è toccato invece a Castrovilli, il grande escluso: primo tempo a guardare, secondo da protagonista con tanto di zampino in tutte le reti viola. Pure Eysseric, più abituato a partire dalle retrovie, ha alla fine dato il meglio all’intervallo. E chissà che Prandelli non abbia in testa qualche altra sorpresa, già a partire da Udine. Perché se la panchina si può rivelare anche benefica può davvero diventare un’arma psicologica da sfruttare.