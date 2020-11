“Quando la Fiorentina stava vincendo 2-0 al San Paolo. Poi entrò Maradona…”

Tra le tante testimonianze su Diego Maradona, venuto a mancare ieri all’improvviso, il Corriere della Sera ha intervistato Massimo Mauro che giocò nel Napoli nelle ultime due stagioni del Pibe de Oro. E che per le prime partite lo sostituì indossando la maglia numero 10: “Ho capito che quella maglia non apparteneva a un uomo, ma andava ben oltre: in quei due mesi, nei quali Diego non arrivava e io ho giocato cinque partite, ero il ragazzo più aiutato e spronato di Napoli. Come andò a finire? Che Maradona entrò in campo al mio posto contro la Fiorentina, mentre perdevamo 2-0. Abbiamo vinto 3-2” il ricordo di Mauro. Il riferimento è alla partita giocata nel settembre ’89 con i viola che chiusero il primo tempo sul doppio vantaggio al San Paolo grazie alla doppietta di Roberto Baggio, compreso il gol “alla Maradona” partendo da centrocampo – in alto il video. L’argentino, fuori condizione, si fece anche parare un rigore da Landucci ma poi contribuì (pur senza segnare) alla rimonta che beffò la Fiorentina. LE BELLISSIME PAROLE DI BAGGIO SU MARADONA