Qual è il vero obiettivo della Fiorentina? La sonora sconfitta di ieri deve far riflettere tutti

Dopo la sonora sconfitta di ieri della Fiorentina in terra sarda contro il Cagliari, questa mattina La Repubblica si interroga sul perchè di una tale sconfitta netta. Sul piano tecnico c’è poco da spiegare visto che la squadra di Maran è stata decisamente più in palla della squadra viola guidata da Montella. Come si chiede il quotidiano però, c’è da capire cosa vuol fare la Fiorentina della sua stagione e quali sono i suoi obiettivi. Tralasciando che per la prossima trasferta, il tecnico viola dovrà ridisegnare un nuovo centrocampo (complice le due squalifiche di Castrovilli e Pulgar), è bene che la squadra e la società siano a conoscenza dei propri obiettivi stagionali. Perdere come ieri contro il Cagliari ci può stare se intendi rimanere a metà classifica. Diversamente se ambisci a posizioni più alte con obiettivi in palio come un possibile piazzamento europeo. In quel caso.. la sconfitta, la prestazione e il non gioco di ieri dei singoli e del collettivo non sono permesse.