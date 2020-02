Il retroscena: Quagliarella fu ad un passo dalla Fiorentina in estate, decisivo un no illustre

Prossimo obiettivo: la Sampdoria. Da quelle parti il padrone di casa si chiama Fabio Quagliarella. E pensare che l’estate scorsa Daniele Pradè aveva seriamente pensato di riportarlo a Firenze, incassando da parte del bomber blucerchiato un sì convinto. Perché non se n’è fatto niente? Per il no di Vincenzo Montella, scrive il Corriere Fiorentino in edicola oggi. E così Quagliarella e la Fiorentina saranno ancora avversari.