Pupo: “Duetterei con Biraghi. Dubbi su Dragowski, ecco cosa fare con Vlahovic”

Pupo lancia la sfida: "Ce la possiamo giocare con tutte"

Redazione VN

Vi proponiamo alcuni passaggi dell'intervista rilasciata da Pupo, cantante notoriamente tifoso viola, al Corriere Fiorentino: "In una partita secca possiamo vincere con tutte", afferma. Anche l'Atalanta ai quarti di finale, mentre sostiene che in campionato certe partite rappresentino dei trabocchetti. Pupo è entusiasta del modo in cui la Fiorentina si esprime in campo.

Caso Vlahovic

"Per carità, Piatek è un buon attaccante ma Vlahovic è il più forte di tutto il campionato, se Commisso volesse alzare il tiro anche nel prossimo campionato, deve tenerlo o ricrearne un altro così forte, perché alla fine serve chi fa gol". Qualche perplessità in più da parte di Pupo su Dragowski, un buon portiere ma con dei limiti. A giudizio del cantante, in caso di accesso in Europa servirebbero un paio di innesti ulteriori. "Le dichiarazioni del presidente? A me piacciono le persone schiette e sincere ed è giusto dire ciò che si pensa ma usando il condizionale: nessuno è portatore di verità. Le battaglie vanno fatte nel rispetto degli altri e delle contingenze in cui si opera".

Fioretto

"Se vincessimo un trofeo? Non sono la Ferilli, perciò niente spogliarelli. Farei una grande festa canora con tutte le canzoni che parlano di Firenze, dalle mie a quelle di Marasco, Ivan Graziani e Laura Landi che pochi ricordano... ce ne sono tante sa? E vorrei una reunion, con tutti i campioni, da Antognoni che purtroppo ora è fuori ma rappresenta la Fiorentina che non muore mai, Batistuta, Baggio. Ovviamente farei un duetto con Commisso, che conoscevo già dalle mie tournée in America, e uno con Biraghi che trovo empatico, forte e spiritoso".