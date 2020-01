La Gazzetta dello Sport analizza l’1-1 tra Bologna e Fiorentina. Questa la parte dell’articolo dedicata maggiormente alla squadra viola:

Con interventisti, contropiedisti e murature, Beppe Iachini edifica la partita che vuole: consegne semplici, giocate in ripartenza, soprattutto un pullman (dinamico) che è struttura basic per poter dare una fisionomia salvifica a una Fiorentina che ha bisogno di cose semplici e punti. Ecco, dieci uomini dietro la palla inquadrano la Fiorentina new age: Commisso (in tribuna e poi sotto la curva dei tifosi) dice che qualcosa è cambiato ma il troppo antiquariato a volte non splende abbastanza nella modernità del gioco che funziona adesso, quello offensivo e del cercare il gol in più. La missione-Iachini arriva quasi alla perfezione anche perché la perla di Benassi (botta al volo da 25 metri) consegna alla Viola il vantaggio e la possibilità di conservarlo con le proprie fortificazioni e le truppe in assetto compatto e respingente. Ma anche i muri conoscono le infiltrazioni: perché alla rete strepitosa dell’ex Toro risponde la sana follia di Orsolini, ricamo da posizione impossibile e a un minuto di gara improbabile. Il calcio, in fondo, è da colpi… proibiti: e i gol di Benassi e Orso sono il perfetto spot contro l’aspetta-e-spera nonché copertine che esaltano l’estro e il sinistro.