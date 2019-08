In mezzo, contro il Monza in Coppa Italia, dovrebbe debuttare dal primo minuto Erick Pulgar: c’è da capire se si partirà subito con i due mediani davanti alla difesa, o se si comincerà con il tradizionale 4-3-3, pronto a modificarsi a gara in corso. Come riporta Il Corriere dello Sport, in campo tra i titolari ci sarà anche Milan Badelj: da qui nascono i dubbi tattici di Vincenzo Montella.