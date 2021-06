Pulgar, un gol con il Cile per Gattuso

Erik Pulgar ha mandato un messaggio al nuovo tecnico della Fiorentina

Erik Pulgar non ha ancora incontrato Rino Gattuso, ma dal Cile ha mandato un chiaro messaggio della sua presenza. Come racconta il Corriere dello Sport, il centrocampista, che è andato in gol con la nazionale roja contro la Bolivia, ha fatto parlare il campo per mostrarsi al nuovo allenatore. Gattuso l'ha inserito tra i capisaldi del progetto, nella sua rosa vuole un giocatore capace di fare entrmabe le fasi e di poter giocare più ruoli della mediana, e Pulgar ha risposto presente.