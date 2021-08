Pulgar, operazione rilancio: ora il cileno ha nuovi stimoli

Erick Pulgar è pronto al riscatto: ora si allena da solo, ma non vede l'ora di raccogliere i nuovi stimoli di Italiano

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola si parla di Pulgar e di una stagione che potrebbe essere (finalmente) di rilancio. Nel 4-3-3 di Italiano il cileno potrebbe essere il classico turbo nel motore e ora reclama spazio in un reparto affollato. Arrivato due anni fa con ottime referenze da Bologna, ha mostrato buone cose ma con troppi alti e bassi: sette reti e sette assist prima dello stop per la pandemia, poi lo stop per il contagio personale. Poi la crisi di risultati, l'esonero di Iachini e la fatica anche nella stagione scorsa. Ora, però, si riparte da zero: nuovi stimoli, nuovo allenatore, nuovo (per lui) rilancio. Potrà fare il regista? È questa la domanda cui Italiano cerca risposta, che presto verrà svelata. Ad oggi Pulgar si allena da solo, in attesa della fine della bolla, poi si metterà completamente a disposizione di Italiano. Ripartirà convinto dopo l'ottima Copa America e chissà che quella che va a cominciare non sia davvero la stagione del rilancio.