Pulgar l’ultimo ad arrivare. Amrabat e Torreira in vantaggio

Pulgar l'ultimo a riunirsi al gruppo. Amrabat e Torreira in vantaggio per la cabina di regia. Unica certezza: Bonaventura

La cabina di regia resta il dubbio più grande prima di ogni partita. Infatti, secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, Erik Pulgar nella giornata di ieri sera ancora non era arrivato a Firenze, a differenza di tutti gli altri sudamericani. La causa? Coincidenze saltate. C'è quindi da capire nell'allenamento di oggi se il cileno ha smaltito le tre partite svolte con la sua nazionale. E' sicuramente esaltato dopo la doppietta realizzata e Italiano ha già detto che dalla prossima partita sarà uno dei saltatori della squadra sui calci d'angolo. L'allenatore viola dunque, valuterà ogni dettaglio per far sì di schierare la miglior formazione. Al momento in cabina di regia sembrano avvantaggiati Amrabat e Torreira. L'unica certezza resta Jack Bonaventura. Mentre dall'altra parte è ballottaggio tra Duncan e il giovane Maleh, che scalpita per giocare contro la sua ex squadra.