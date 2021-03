Repubblica Firenze si concentra su Erick Pulgar. Il cileno – si legge – può essere una delle chiavi tattiche di Beppe Iachini. Nonostante non sia un regista nel vero senso della parola, l’ex Bologna è un giocatore che dà equilibrio al reparto e con lui in campo in posizione centrale la Fiorentina può sostenere anche due mezzale pure. Al suo fianco infatti si sono alternati i vari Amrabat, Castrovilli, Bonaventura ed Eysseric. Il cileno poi è un elemento molto importante anche per la gestione delle palle inattive. A cominciare dalle situazioni da calcio d’angolo.

Pulgar vuole chiudere bene questi due mesi, poi ci sarà tempo per pensare al futuro. A gennaio il Valencia si era fortemente interessato. Il giocatore ha anche pensato di lasciare la Fiorentina. I viola però, dopo la cessione di Duncan, non potevano lasciarlo andare. L’offerta del club spagnolo non dava garanzie certe su riscatto fissato a 12 milioni di euro.