Pulgar l’assegno circolare viola. Gol, assist e km, Erick fa tutto

Approfondimento su Erick Pulgar, fin qui acquisto azzeccatissimo della Fiorentina che lo ha pagato 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Bologna. Su Stadio di oggi il cileno viene definito “un assegno circolare, e non solo in termini di eventuale plusvalenza da mettere a bilancio”. Tante infatti sono le doti di cui la Fiorentina sta beneficiando. Non ha sbagliato mai dal dischetto (tre gol su tre rigori) e anche da calcio d’angolo, dai cui sviluppi la Fiorentina ha segnato più di tutti in Italia (4 volte), non ha fallito. Non solo. Perché è lui il giocatore che, in media percorre più chilometri, 11,6 a gara. Ed è sempre lui il centrocampista che totalizza più passaggi (53 con l’Udinese, più di Badelj e Castrovilli 31 ciascuno) ma soprattutto l’unico che riesce a metterne nella metà campo avversaria il 73%, con una precisione quasi chirurgica.