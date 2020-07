Pulgar implacabile, la Fiorentina spreca, rischia e rinasce

La Fiorentina gioca come se fosse una partita di campionato, il Parma come un’amichevole di fine stagione. Così La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria viola, legittimata da un primo tempo che lancia la squadra di Iachini verso la salvezza e gli emiliani al terzo k.o. consecutivo. E Beppe Iachini, che non ha trascorso giorni facili dopo lo scivolone inerno con il Sassuolo e l’ombra del suo possibile sostituto volteggiare sopra la testa, si è affidato al sano realismo: lo spettacolo può aspettare.

Fuori Castrovilli e Chiesa, difesa bloccata e Ribery a fare da raccordo tra centrocampo e attacco, la Fiorentina prende subito possesso del campo e imposta il ritmo. Il Parma cade nella trappola organizzata dai viola e ne viene fuori un primo tempo con una sola squadra in campo, tanto che – scrive la Rosea – dopo il secondo rigore di Pulgar, Sepe grida ai suoi “quand’è che iniziamo a giocare?” Nella ripresa l’arrembaggio dei gialloblu prende corpo dopo il rigore di Kucka, ma è la Fiorentina che spreca le migliori occasioni con Curone, Chiesa e Sottil.