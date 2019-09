Pulgar, i retroscena dell’affare: dalla clausola all’ipotesi scambio fino all’accordo definitivo

Su La Nazione si racconta l’evoluzione della trattativa che ha portato Pulgar alla Fiorentina. Il dialogo con il Bologna era iniziato a metà giugno, partendo da un prestito con diritto di riscatto e passando dall’inserimento di una contropartita. Ovvero Simeone: scambio alla pari per il Bologna, ma per i viola vale più degli 11 milioni chiesi per il cileno. A luglio parti molto distanti, poi il blitz decisivo: 10 milioni in contati e subito. Arriva il sì e il 9 agosto Pulgar è della Fiorentina.