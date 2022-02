Pulgar è in Turchia: già inserito nella lista per l’Europa League

E' iniziata ieri la nuova avventura di Pulgar al Galatasaray

Erick Pulgar è da ieri in Turchia per iniziare la nuova esperienza come calciatore del Galatasaray. Fino al termine della stagione. Trattativa abbastanza semplice - scrive il Corriere dello Sport - tra la Fiorentina e il club turco, poi solo un po’ complicata dagli impegni in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar: nessun dubbio sull’esito, comunque, anche per la volontà del diretto interessato di trovare una sistemazione che gli garantisse maggiore continuità di presenze in campo.