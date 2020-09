Pulgar è guarito e scalpita. E con lui Amrabat potrebbe cambiare ruolo

Erick Pulgar questa settimana riprenderà gli allenamenti insieme ai compagni. Il cileno è guarito dal coronavirus e appena avrà il via libera dallo staff sanitario si metterà al lavoro per recuperare la condizione migliore. Per vederlo in partita servirà tempo, perché ha saltato tutta la preparazione precampionato e quindi è difficile sapere quando sarà pronto per giocare. Non appena sarà a disposizione, Iachini potrà schierarlo davanti alla difesa e liberare così Amrabat dalla posizione ricoperta contro l’Inter. E il mercato? Nonostante sondaggi (Betis) e interessi (Leeds), la Fiorentina continua a puntare su di lui. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina