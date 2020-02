Pulgar e Badelj, da complementari a separati: la coppia di play che scoppia

Con Montella erano titolari, si completavano. Per Iachini non è così: uno esclude l’altro. Pulgar e Badelj sono i due registi della Fiorentina, così diversi nell’interpretazione del ruolo ma simili per la zona del campo che coprono. Verso la sfida di domenica il ballottaggio è aperto, il cileno ultimamente ha giocato di più anche perchè il rivale non era al top della condizione. Gli altri due titolari saranno Duncan e Castrovilli, sta a lavoro quando ne avranno l’opportunità di integrarsi al meglio con i due interni. Lo scrive Il Corriere dello Sport.