Pulgar ancora positivo, Amrabat squalificato. Iachini, che ti inventi in mezzo?

E’ arrivata la notizia del persistere della positività di Erick Pulgar al Covid-19 (LA NOTA DEL CLUB). Allora Iachini, sottolinea La Nazione, dovrà trovare una soluzione temporanea, dato che difficilmente il cileno sarà in forma per la prima di campionato, e che Amrabat, espulso all’ultima dello scorso, non ci sarà per squalifica. Alla squadra in questi giorni mancano i nazionali maggiori e delle varie giovanili, ma il lavoro prosegue, i calciatori rimasti provano a convincere l’allenatore e Ribery spinge per farsi trovare subito pronto. Oggi, intanto, si conoscerà il primo avversario della stagione…