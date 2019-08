Pulgar alla Fiorentina: il paragone con Pizarro e l’aneddoto sul suo arrivo in Italia

Erick Pulgar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Centrocampista cileno, dinamico e dalla buona visione di gioco come un altro ex viola, anch’esso cileno, come David Pizarro. Questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio tratta il giocatore del momento in casa viola analizzando i suoi trascorsi, i dettagli dell’operazione che lo ha portato a Firenze. Curiosità: Erick Pulgar arrivò quattro stagioni fa al Bologna grazie all’ex ds felsineo e viola Pantaleo Corvino. Nelle ultime settimane invece è stato Daniele Pradè a puntarci sul centrocampista di Antofagasta, un pò come avvenne nel suo primo mandato in Fiorentina quando riuscì a tesserare un altro cileno come David Pizarro.