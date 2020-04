Prove tecniche di ripartenza: giocatori al centro sportivo in modo scaglionato

La Fiorentina – scrive La Nazione – aspetta di vedere nero su bianco le indicazioni necessarie affinché possa essere messa in moto la macchina per la rinascita. Ribery, ora a Monaco di Baviera, dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento preventivo, ma sarà comunque in campo in vista del ritorno, scaglionato, al lavoro. Il centro sportivo Astori era già stato sanificato all’indomani della chiusura: dovrà esserne rimodulato l’accesso sulla base del protocollo e delle prescrizioni, che indicheranno la necessità di un luogo che diventi la roccaforte del club per il pernottamento dei calciatori e di chi gli lavora intorno. Villa Olmi sarà, in caso di ripresa, l’hotel dove verrà effettuato il ritiro permanente della squadra.