Prove di ripartenza per il calcio italiano, Chiesa primo obiettivo in Italia e all’estero

Da ieri il mondo Fiorentina ha ripreso a ingranare. A piccoli passi secondo gli ultimi aggiornamenti governativi ma pur sempre riprendendo, sicuramente in modo limitato, le proprie attività. Da ieri infatti, come si legge questa mattina su La Repubblica, al via i test sierologici ai giocatori che andranno a definire la loro idoneità o meno per potersi allenare singolarmente (almeno fino al 18 Maggio) all’interno del centro sportivo. Una volta autorizzati, ad ognuno dei giocatori verrà assegnato una piccola porzione di campo su cui dovranno correre. Il tutto sempre con la mascherina ben indossata. In giornata avverrà anche un incontro (virtuale) tra i vertici della Figc e quelli di governo per discutere di un nuovo protocollo da proporre e successivamente da attivare.

Per il mercato continuano a non cessare le voci e le indiscrezioni legate a Federico Chiesa. Commisso nei giorni scorsi ha mostrato uno spiraglio di apertura per una sua possibile cessione ma ribadendo comunque quelle che per lui e la Fiorentina sono le condizioni. Oltre alla Juventus in Italia, all’estero c’è il Manchester United pronto ad investire sul giovane attaccante della Fiorentina.