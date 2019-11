Prove di centrocampo per Verona: ecco Zurkowski e Benassi. I segnali dall’amichevole di ieri

Dopo aver preso cinque gol dal Cagliari, la Fiorentina ne ha rifilati altrettanti alla Virtus Entella, davanti a 600 spettatori. Un’amichevole, rammenta La Nazione, che ha rappresentato un buon test per permettere a Ribery di recuperare smalto, alla squadra di smaltire le delusioni accumulate in Sardegna e a chi ha giocato meno di brillare. Ghezzal con una bella doppietta si è rilanciato per le ultime cinque partite prima della sosta natalizia, mentre a centrocampo spazio a Zurkowski e Benassi da mezzali; prove generali in vista di Verona? Capitolo esterni: gran partita di Venuti, in gol (e in ripresa) Lirola. RIVIVI L’AMICHEVOLE DEL FRANCHI