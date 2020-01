Provaci Fiorentina: rebus a centrocampo per Iachini

E’ il giorno di Inter-Fiorentina, quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà il Napoli in semifinale. Iachini dovrà fare a meno di Castrovilli e Pezzella. Al posto del secondo ci sarà Ceccherini, il primo – scrive La Nazione – potrebbe essere sostituito da Eysseric, che finora ha giocato 7 minuti contro l’Inter, 7 contro la Roma e 25 contro il Genoa. Ipotesi poco realistica. Sarebbe una scelta rischiosa per molti motivi, a cominciare da quello che a nessuno è sfuggito avendo visto la partita contro il Genoa: l’intensità di Eysseric si è dispersa negli ultimi 20 minuti in casa contro l’ultima in classifica, come affrontare dunque il centrocampo dell’Inter a San Siro? Possibile allora che Iachini riconsideri una della sue certezze (“Pulgar e Badelj non possono giocare insieme“) ripescando il secondo dalla panchina. Particolare significativo: Badelj non ha giocato un minuto da quanto è arrivato Iachini, e non per infortunio, infatti si è visto dalla panchina le partite contro Bologna, Spal, Napoli e Genoa, più quella di coppa con l’Atalanta. Mai impiegato a gennaio e possibile protagonista stasera a San Siro? Certo rispetto a Eysseric, che in tutta la stagione ha giocato solo 39 minuti, il peso specifico potrebbe essere diverso. Di sicuro sarebbe una Fiorentina più compatta centralmente, con Benassi libero di spingersi negli spazi a sostegno di Chiesa e Cutrone, ma contro un avversario così forte e inutile fare calcoli.