Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bologna è vicino a perfezionare un vero e proprio colpo. In dirittura d’arrivo l’acquisto di Musa Barrow dall’Atalanta per circa 15 milioni di euro. Un rinforzo importante per l’attacco di Sinisa Mihajlovic, prossimo avversario della Fiorentina in una partita che segnerà l’esordio in panchina di Beppe Iachini.