Prof. Di Perri: “Commisso ha dato segnali importanti. Ripresa? Utile alla popolazione, ma…”

Il professor Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, si è espresso a Tuttosport sulla possibilità di rimettere in moto il campionato, non chiudendo la porta, “ma senza mettere il calcio davanti ai problemi economici di chi deve riaprire le proprie attività“. Secondo il Professore potrebbe essere un buon segnale per l’equilibrio emotivo della popolazione. Per ripartire, cosa possibile, ci vorrà disciplina estrema da parte dei calciatori e degli addetti ai lavori.

“Tifo? Io sono un tifoso della Fiorentina, una vita di sofferenza ma con Commisso vedo buone prospettive per il futuro: nella vita ha realizzato molto, vuole fare bene in città e sia sui calciatori che sul futuro stadio ha dato segnali importanti”.