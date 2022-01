Procuratori, il calcio dà il cattivo esempio. E i club sono (spesso) complici

Il sistema dei procuratori e delle commissioni sta prosciugando il calcio e troppo spesso i club sono complici della situazione

Sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola troviamo un editoriale di Tony Damascelli che si focalizza sulla situazione del mercato e delle procure. Il calcio è decisamente cambiato rispetto alle grandi cessioni illustri: quelle venivano fatte da presidenti e direttori sportivi, i veri dei ex machina delle trattative. Al massimo ci rientrava qualche supervisore politico. Oggi, invece, sono ben altre le figure che fanno parte del palcoscenico: i procuratori. Dal 1968, quando Con Coster iniziò in Olanda questa professione, di strada ne hanno fatta parecchia... e anche di soldi. Fino a far debordare i bilanci alla famosa voce "commissioni".