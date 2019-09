Processo a Cecchi Gori: dovrà risarcire la Fiorentina

Sulle pagine de La Repubblica questa mattina troviamo un raffronto sull’evoluzione del processo a Vittorio Cecchi Gori per il fallimento della Fiorentina ai tempi della sua gestione presidenziale. Il tribunale civile di Firenze si è pronunciato condannando l’ex presidente viola a risarcire la società per una cifra pari a 19 milioni. Ritenuto l’unico colpevole con tutte le altre figure societarie dell’epoca scagionate tra cui Mario Sconcerti, Lucian0 Luna e Ottavio Bianchi.

Intanto i legali di Cecchi Gori non ci stanno e sono pronti a rispondere: “Stiamo per presentare richiesta di risarcimento per 300 milioni…” come riportato dal legale di Vittorio Cecchi Gori, l’avvocato Gianfranco Passalacqua.