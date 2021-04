Problemi al Picco. Franchi potrebbe ospitare gare casalinghe dello Spezia

Con l'apertura degli stadi potrebbero riaffiorare i problemi per lo Stadio dei bianconeri. Già all'inizio di questa stagione i liguri avevano giocato le prime gare al Manuzzi di Cesena

Lo Spezia, da quel che trapela, si appresta infatti a consegnare all'atto dell'iscrizione, se fosse Serie A, una richiesta formale per giocare in altro stadio alcune gare iniziali. E per questo sarebbe stato individuato, dopo le prime intenzioni di andare fino ad Udine ed utilizzare la Dacia Arena, un impianto più vicino, avendo un ok di massima di società ed enti preposti.