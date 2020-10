Probabili formazioni: Kouamé più di Vlahovic, Caceres ok. Jolly Callejon

Un solo dubbio e una possibile sorpresa. L’undici viola che scenderà in campo a Cesena contro lo Spezia è praticamente delineato, ma Beppe Iachini si tiene un minimo di riserve per la gara (già) spartiacque della sua stagione e di quella della Fiorentina. L’unico vero ballottaggio è sul partner di Ribery in attacco, con Kouamé nettamente avanti rispetto a Vlahovic. Per il resto nel 3-5-2 che va delineandosi non dovrebbero esserci troppi scossoni: Lirola si rilancia momentaneamente sull’out destro, Biraghi confermatissimo dall’altra parte, Pezzella si riprende la fascia da capitano e guiderà la difesa mentre Caceres nonostante il viaggio intercontinentale e la partita in altura in Ecuador di quattro giorni fa è favorito su Igor. Pochi dubbi anche in mediana dove Iachini riproporrà Bonaventura, Amrabat e Castrovilli come nelle ultime due uscite. Il jolly potrebbe essere Callejon: difficile vederlo dal 1′, ma per lui ci sarà sicuramente spazio a gara in corso.