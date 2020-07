Probabile formazione Verona: Juric recupera un titolare. Chance per Empereur?

Il Verona arriva a Firenze dopo il bellissimo pareggio di giovedì sera con l’Inter. Partita speciale per Amrabat, che dopo il ritorno in grande stile contro i nerazzurri (assente nel pesante ko col Brescia), avrà modo di farsi apprezzare da quelli che saranno i suoi prossimi tifosi. Dal punto di vista della formazione, secondo quanto riportato da Tuttosport, si preannunciano poche differenze rispetto all’undici di partenza di giovedì sera. Juric potrebbe recuperare Zaccagni e Borini, con il primo che dovrebbe far coppia con Pessina come trequartista alle spalle di Di Carmine (o Stepinski) e il secondo che almeno inizialmente partirebbe dalla panchina. Qualche chance di partire titolare la nutre anche l’ex primavera viola Empereur, che quando è stato chiamato in causa si è disimpegnato molto bene. Quanto a Lazovic, impegnato in posizione più avanzata contro l’Inter, dovrebbe tornare a fare l’esterno sinistro. Ecco il possibile undici (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine