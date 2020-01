Probabile formazione: torna Vlahovic, Cutrone in panchina. Venuti sostituisce Dalbert

Non c’è due senza tre? Speriamo. Contro il Genoa la Fiorentina cerca la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Spal e Napoli. Per la gara di oggi pomeriggio Beppe Iachini dovrà fare a meno, oltre che degli infortunati Ribery e Boateng, anche di Dalbert, squalificato.

I quotidiani non hanno dubbi sul modulo e sui giocatori che sfideranno il Grifone. Si riparte dal 3-5-2 con: Dragowski in porta, in difesa, Milenkovic, Pezzella e Caceres, sulla fascia destra Lirola, Pulgar in regia con Castrovilli e Benassi mezz’ali, Venuti (in vantaggio su Maxi Olivera e Terzic) a sinistra al posto di Dalbert. In attacco Cutrone potrebbe rifiatare dopo aver giocato titolare una settimana fa contro il Napoli. Spazio, dunque, a Vlahovic. Insieme al serbo ci sarà Chiesa, pienamente recuperato. Solo Repubblica Firenze schiera Cutrone al posto di Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti, Chiesa, Vlahovic.