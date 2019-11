Probabile formazione: torna Ranieri, in attacco Boateng, Ghezzal in vantaggio su Sottil

La Fiorentina cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella di mercoledì contro il Sassuolo. Vincenzo Montella, che tornerà in panchina dopo la squalifica, dovrà fare a meno di Caceres, Ribery e Pezzella.

Quotidiani concordi sul modulo, 4-3-3, un po’ meno sugli undici titolari. In difesa, al posto dello squalificato Pezzella, Ranieri sembra in vantaggio su Ceccherini. A centrocampo tornerà Badelj dopo la panchina di Reggio Emilia. In attacco spazio a Boateng, mentre il ballottaggio è tra Ghezzal e Sottil. Repubblica, Il Corriere dello Sport, Corriere Fiorentino e La Gazzetta Sportiva schierano il primo, La Nazione il secondo.

Questa, quindi, la probabile formazione della Fiorentina per la gara col Parma: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri (in pole su Ceccherini), Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ghezzal (in vantaggio su Sottil), Boateng, Chiesa.