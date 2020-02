Probabile formazione: torna Pulgar, confermata la coppia Chiesa-Vlahovic

Bene, bravi, bis? I tifosi viola ci sperano. Una vittoria contro il Milan permetterebbe alla Fiorentina di venir fuori definitivamente dalle zone paludosi della classifica. Per la partita di questa sera Iachini dovrà fare a meno dello squalificato Badelj, oltreché naturalmente dell’infortunato Ribery.

I quotidiani non hanno dubbi: si riparte dal 3-5-2 con gli stessi giocatori che hanno battuto la Sampdoria, ad eccezione, ovviamente, del croato. Quindi: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Duncan, Pulgar e Castrovilli in mediana,Dalbert a sinistra, in attacco la coppia Chiesa-Vlahovic. Solo panchina per l’ex Milan, Patrick Cutrone.