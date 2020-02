Probabile formazione: torna Castrovilli dal 1′. Cutrone più di Vlahovic, conferma per Igor

Sono tutti d’accordo i quotidiani in edicola oggi che tracciano l’undici della Fiorentina. Nessun dubbio sia negli uomini che nel sistema di gioco che Iachini porterà avanti anche contro l’Atalanta, il 3-5-2 a cui sta dando con forza continuità. In difesa tornerà Milenkovic dalla squalifica, affiancato da Pezzella e dal confermato Igor, autore a Torino di una prova convincente. La bella notizia arriva però dal centrocampo visto che è unanime il ritorno di Castrovilli: insieme a lui Pulgar e Benassi, con l’ennesima panchina di Badelj. Nessuna sorpresa anche sugli esterni, dove per tutti agiranno Lirola e Dalbert, mentre in attacco Cutrone è in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare insieme a Chiesa.