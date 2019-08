Probabile formazione anti Napoli: Ribery in panchina, Biraghi gioca, sorpresa a centrocampo

Sui quotidiani troviamo la probabile formazione della Fiorentina per la gara di stasera contro il Napoli. Sarà 4-3-3 con Dragowski in porta, davanti a lui da destra a sinistra Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi, che dunque giocherà nonostante le sirene di mercato. A centrocampo la vera sorpresa: con Badelj e Pulgar non ci sarà Benassi, ma Castrovilli, all’esordio assoluto in maglia viola e in Serie A. L’ex Torino è schierato titolare invece dal Corriere dello Sport. In attacco confermato il tridente visto contro il Monza, con Chiesa e Sottil a supporto di Boateng. Ribery inizialmente in panchina.