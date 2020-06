Probabile formazione: possibile chance dal primo minuto per Ribery, Pulgar in vantaggio su Badelj

Ricomincia il campionato della Fiorentina. Oggi alle 19.30 in uno stadio Franchi deserto, la squadra viola ospiterà il Brescia ultimo in classifica.

Dubbi sul modulo e su alcuni giocatori. Secondo La Nazione e La Gazzetta dello Sport, Iachini schiererà i suoi giocatori col 4-3-3 con Lirola, Milenkovic, Pezzella e Igor davanti a Dragowski. A centrocampo Pulgar, in vantaggio su Badelj, in cabina di regia, con Castrovilli e Duncan ai suoi lati. In attacco conferme per Vlahovic e Chiesa e possibile chance dal primo minuto per Ribery.

Repubblica Firenze e Corriere dello Sport schierano, invece, la Fiorentina col 3-5-2. I due quotidiani sono concordi su difesa (Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski), mediana (Duncan, Pulgar e Castrovilli) e fascia sinistra (Dalbert). Idee idee diverse per quanto riguarda fascia destra e attacco. Repubblica schiera Lirola ala con Chiesa e Vlahovic in attacco (panchina, quindi, per Ribery). Per il Corriere dello Sport, invece, Chiesa giocherà a destra (out Lirola), in attacco Vlahovic e Ribery.