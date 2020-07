Probabile formazione Parma, il dubbio è in attacco: Cornelius o un falso 9?

Il Parma viene da due sconfitte consecutive, e ha bisogno di punti per chiudere definitivamente ogni discorso legato alla salvezza, a sentire D’Aversa. In realtà i ducali sono più vicini all’Europa che alla zona retrocessione. Vediamo quali dovrebbero essere gli undici in campo stasera secondo i quotidiani. In porta c’è l’ex di turno Sepe, davanti a lui Darmian (non al meglio l’altro ex Laurini), Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. Il centrocampo è formato dal terzetto titolare, ovvero Kurtic, terza vecchia conoscenza gigliata, Scozzarella e Kucka, di rientro dalla squalifica. Davanti, tra Kulusevski e Gervinho, l’unico nodo da sciogliere: Cornelius, bomber della squadra che accusa qualche problema a livello fisico e si è allenato a parte, oppure Caprari, per un attacco leggero?

La probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius/Caprari, Gervinho.