Probabile formazione, out Ribery, Castrovilli e (ancora) Quarta. Kouamé dal 1′

Conferma per nove undicesimi della formazione che ha battuto la Lazio. Con Castrovilli e Ribery non al meglio, spazio ad Amrabat e Kouamé

Sarà una Fiorentina senza Ribery e Castrovilli quella disegnata dai quotidiani in edicola stamani e che oggi pomeriggio scenderà in campo a Cagliari. Con il n° 7 e il n° 10 out dall'undici iniziale, restano pochi dubbi per Beppe Iachini. Si va verso la conferma in blocco della difesa vista con la Lazio, con Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski e Martinez Quarta nuovamente in panchina. Pochi dubbi anche in mezzo, dove torna Amrabat (proprio al posto di Castrovilli) e si prosegue con le conferme Bonaventura e Pulgar. Anche sulle fasce il tecnico ascolano dà continuità a Venuti e al ritrovato Biraghi, mentre sarà fondamentale capire chi giocherà come spalla di Vlahovic. Con Ribery che partirà dalla panchina, il favorito per la stampa è Kouamé, che ritrova una maglia da titolare dopo oltre un mese e nel ballottaggio ha la meglio di Eysseric.