Probabile formazione: Iachini non fa a meno di Ribery, riecco Venuti

E’ il giorno di Lecce-Fiorentina. Partita importante perché, con i tre punti, i viola sarebbero praticamente salvi a cinque giornate dalla fine. Secondo i quotidiani, allo stadio “Via del Mare” la squadra di Beppe Iachini dovrebbe scendere in campo col 3-4-3. Si rivede Caceres in difesa, a centrocampo panchina per l’acciaccato Castrovilli, ballottaggio tra Badelj e Pulgar, con il croato in vantaggio sul cileno, sulla fascia destra possibile chance dal primo minuto per Venuti. In attacco probabile conferma per Ribery. I suoi partner saranno Chiesa e Cutrone.

Segnaliamo che, invece, il Corriere dello Sport schiera la Fiorentina col 3-5-2 con Venuti a sinistra anziché a destra, Ghezzal in mediana insieme a Badelj e Duncan, Chiesa a destra, Cutrone e Ribery in attacco.

Questa, in definitiva, la probabile formazione: Dragowski, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Venuti, Duncan, Badelj, Dalbert, Chiesa, Cutrone, Ribery.