Probabile formazione: debutto per Igor, Chiesa con Cutrone

E’ il giorno della Partita con la P maiuscola, quella che non è e non potrà mai essere come le altre. Alle 12.30 la Fiorentina sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium. Per Iachini è emergenza in difesa e a centrocampo: assenti, infatti, Caceres e Milenkovic per squalifica e Castrovilli, in gruppo da domani e probabilmente disponibile per la gara di sabato prossimo contro l’Atalanta.

I quotidiano non hanno dubbi si riparte dal 3-5-2 con: Dragowski in porta, Ceccherini, Pezzella e Igor, al debutto in maglia viola, in difesa, Lirola sulla fascia destra, Pulgar, Badelj e Benassi in mediana, Dalbert a sinistra, in attacco Chiesa e Cutrone, quest’ultimo in vantaggio su Vlahovic.